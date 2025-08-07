Стиль вождения машины открывает суть личности человека.

Люди выбирают себе автомобиль по ряду критериев - цене, комфорту, предпочитаемым моделям, и так далее. Автовладельцы, покупая машину, руководствуются разными факторами, но важно не то, что они водят, а то, как они это делают. Быстрый тест на тип личности откроет тайны характера.

Тест на темперамент по стилю вождения авто - посмотрите на свой

Легкий и быстрый тест на психику поможет вам разобраться в себе и понять, какой у вас характер. Таким же образом можно "просканировать" любого другого человека, если посмотреть, как он водит машину.

Держите руль сверху, как в автошколе

Такие люди очень осторожны, их можно назвать перфекционистами в жизни. Они водят именно так, как их учили в автошколе, но уже по привычке, даже незаметно для себя. В результате эти водители, как правило, очень дисциплинированы и скрупулезны, с ними можно ездить безопасно и так же находиться рядом в жизни.

Держите руль снизу двумя руками

Если вы часто водите с таким положением рук, вы, вероятно, избегаете конфликтов. Именно поэтому вас часто выбирают в качестве посредника в спорах, предлагая взаимовыгодные решения для всех сторон.

Держите руль только правой рукой

Люди, которые привыкли держать руль одной рукой, и только правой, чаще всего - звезды на любой вечеринке. Они могут найти общий язык с кем угодно, увлекаться искусством и быть творческим человеком.

Держите руль левой рукой сверху

Так водит человек, который умеет справляться с повседневными трудностями. Он очень общителен, приятен и вежлив, прирожденный дипломат. Он быстро и удачно формирует дружеские связи.

Держите руль левой рукой снизу

Люди, которые принимают такое положение, никогда и никуда не спешат. Они придерживаются принципа "семь раз отмерь - один раз отрежь". Чаще всего они ничему не удивляются, ничему не расстраиваются и никак не реагируют на стресс. Их выбор - решать любые проблемы спокойно.

Держите руль двумя руками сверху

Если вы крепко сжимаете руль, держа руки очень близко, значит вы осторожный и даже тревожный человек. Вы очень серьезно относитесь к жизни, предпочитаете лишний раз не рисковать. Вы аккуратно водите машину и живете жизнь, иногда вам становится скучно, но желание "перестраховаться" и избежать сюрпризов побеждает.

