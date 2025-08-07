Сейчас ключевым направлением наступления РФ является Донецкая область, отметил Андрей Крамаров.

Купянск Узловой и Лиман являются ключевыми логистическими хабами, поэтому за эти города сейчас ведутся активные боевые действия. Об этом в эфире на Radio NV рассказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ.

"Владеть Донецкой и Луганской областью, не владея Купянском и Лиманом с точки зрения логистики, которая была построена еще со времен Советского Союза, не рационально. Вам надо будет выстраивать новую логистику. Для россиян на этом направлении это ключевой узел. Который они очень хотят также захватить", - сказал Крамаров.

В то же время он добавил, что эти города для россиян являются не столь приоритетными целями, как Покровск и Константиновка. Поскольку ключевой целью врага остается полный захват Донецкой и Луганской области.

"Даже те переговоры, которые сейчас ведутся - это определенное очковтирательство. Луганскую область, к сожалению, они полностью оккупировали. В Донецкой области у них очень тяжело все. И чтобы перейти на следующий этап, а это Славянск и Краматорск им нужно оккупировать Покровск и Константиновку. Потому что это будет плацдарм для будущего наступления. И поэтому они так активно сейчас борются за эти два города", - добавил Крамаров.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Серебрянском лесу. Сообщается, что враг получил результат от постоянного давления и нашел слабые места в обороне Украины.

Тем временем в Генштабе отреагировали на информацию об окружении Покровска. Там отметили, что украинские войска продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. В командование приняло меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении.

