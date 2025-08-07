Ведущий подробно рассказал, что с ним произошло.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о серьезной травме.

По словам мужчины, во время игры в футбол соперник случайно сломал ему два пальца на ноге. Теперь Анатолич должен ходить в гипсе несколько месяцев.

"В это сложно поверить, но это первый настоящий перелом в моей жизни. Я не радуюсь, что это произошло в 40. Сам виноват. Сломал мне два пальца соперник на поле и он был неправ. Потому что он нарушил правила. Но это спорт, и такое случается. Это не ранение и не травма, во время спасения человека и т.д., поэтому ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев", - написал Анатолий в своем Instagram и показал видео из больницы.

Он также добавил, что теперь должен изменить свой график и отказаться от ежедневных занятий спортом.

"Гипс. И пару месяцев я вне своего графика. Честно. Очень больно это понимать. Что все планы и мой очень активный образ жизни идет наперекосяк. Ежедневные пробежки, кроссфит, подготовка к Берлинскому марафону, к Нью-Йоркскому, к Киевскому марафону Несокрушимости (попробую восстановиться) и на данный момент все мои ежедневные активности. Очень тупо. Да, мне многие пишут, что это вселенная дала сигнал притормозить. Отдохнуть. Но, честно, я не хотел тормозить и отдыхать. И сейчас у меня стадия страдания, и не принятия этого временного состояния. Пару дней надо, чтобы принять это, потому что, на самом деле, это просто неудобства, а не трагедия, для меня, как человека. Костыли, гипс, душ в пакете на ноге, передвижение в разы медленнее моего обычного темпа - неудобно, но временно", - подчеркнул Анатолич.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич поразил результатами своего похудения. Ведущий недавно потерял 10 килограммов.

