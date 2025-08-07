Рубио раскрыл условие встречи Трампа с Зеленским и Путиным

По его словам, Россия дала четкие сигналы об условиях завершения войны, но еще предстоит сблизить позиции сторон.

Президент США Дональд Трамп сможет провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным при условии что позиции Киева, Москвы и европейских партнеров удастся сблизить.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Рубио, США впервые получили четкие сигналы, "что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне". При этом он не раскрыл условий Кремля.

"Мы имеем лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам надо будет сравнить это с тем, на что согласятся европейцы, и на что будут готовы украинцы. Нам нужно понять, как эти позиции приблизить друг к другу. Если нам удастся свести их достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда президент будет иметь возможность провести встречу, в которой примут участие оба - Путин и Зеленский", - заявил Рубио.

Как отметил госсекретарь, ключевыми могут стать территориальные вопросы. На определенном этапе переговоров должно произойти прекращение огня.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным американских СМИ, Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем инициировать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет Fox News, Путин якобы сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Сам Трамп заявил об "очень хорошем шансе", что состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным.

