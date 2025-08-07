Умерла мать актера Джейн Питт.

Известный американский актер Брэд Питт потерял родного человека. Ушла из жизни его мать Джейн Питт. Женщине было 84 года.

О горе в семье звезды фильмов "Одиннадцать друзей Оушена" и "Троя" сообщило издание TMZ. Что стало причиной смерти - пока неизвестно.

"Брэд был невероятно близок со своей мамой - она объединяла всю их семью и даже несколько раз появилась на красной дорожке рядом с Брэдом", - отмечают инсайдеры.

Позже племянница актера подтвердила известие о смерти родного человека.

"Моя дорогая бабушка, мы еще не были готовы к твоему уходу, но понимание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать, немного облегчает это. Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками. Не было границ ее любви, и каждый, кто встречал ее, чувствовал это. Я не знаю, как мы будем дальше без нее... Нам действительно повезло иметь такую бабушку", - написала девушка и опубликовала фото с покойной бабушкой.

К слову, мать Брэда Питта не была публичной личностью. Женщина работала учительницей младших классов в школе и воспитывала троих собственных детей - Брэда, Джули и Дуга. Сам актер пока не комментирует ее смерть.

