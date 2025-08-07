Только одна сторона использует пытки как неотъемлемую часть военной политики: Россия.

Тысячи украинских военнослужащих и гражданских содержатся в тесных и антисанитарных помещениях в сети тюрем для пленных на оккупированных Россией территориях Украины, Беларуси и самой РФ.

Как пишет Элис Эдвардс - спецдокладчик ООН по вопросу о пытках, в колонке The New York Times, часто украинцы содержатся без связи с внешним миром, в переполненных тюрьмах, где подвергаются физическим и психологическим пыткам, из заставляют голодать. Некоторых из них вернули семьям в мешках для трупов.

Перед написанием материала она собрала показания жертв и их защитников и провела собственное расследование в Украине. Специалист пришла к выводу, что только одна сторона использует пытки как неотъемлемую часть военной политики: Россия.

Эдвардс подчеркнула, что в ходе расследования стало ясно, что пытки украинцев - это системная практика, одобренная государством на самом высоком уровне.

Она отметила, что в арсенале россиян - сексуальное насилие, применение электрошока, удушение, лишение сна и имитация казней.

"Недоедание является обычным явлением, и пленные сообщали о том, что их подвешивали вверх ногами и удерживали в других неудобных положениях в течение длительного времени, иногда во время избиений", - детализировала Эдвардс.

Представительница ООН поделилась историей украинского военного по имени Александр Харлац. Его взяли в плен в начале войны и держали в маленькой камере примерно с восемью другими мужчинами. Харлац рассказал, что его допрашивали шесть или семь раз, иногда ночью, и всегда с одним и тем же подходом: его пытали электрическим током, заставляя держать руки вдоль тела, чтобы усилить боль. Когда он падал на пол в судорогах, солдаты били его по спине прикладами автоматов или дубинками по конечностям.

Другой военнопленны по имени Анатолий Тутов рассказал Эдвардс, что его допрашивали четырежды, и допросы включали неоднократные пытки электрическим током, избиения и сексуальные пытки, включая угрозы отрезать ему пенис и изнасиловать. После освобождения у него были диагностированы ушибы внутренних органов, сломаны два ребра и трещины в нескольких других.

Жительница оккупированной части Херсонской области была задержана на улице без предупреждения по пути на работу в начале 2024 года. Она сообщила, что в первый же день ее изнасиловали и били током. Ее неоднократно переводили в различные учреждения, и сейчас она находится в российской тюрьме.

"Повсеместность подобного обращения с украинскими пленными в российских тюрьмах не должна затмевать тот факт, что это преступление запрещено международным правом, для которого не существует исключений, амнистий и срока давности", - подытожила спецпредставитель ООН.

Пытки украинских военнопленных

Недавно Украина призвала мир решительно прекратить преступления россиян. Россия последовательно повторяет преступления нацистов, показывая полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира.

