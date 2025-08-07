Средние таможенные ставки вырастут до примерно 20% - самого высокого показателя за столетие.

Вступили в силу жесткие пошлины президента США Дональда Трампа от 10% до 50% на товары десятков торговых партнеров. Это стало испытанием для его стратегии сокращения торгового дефицита без перебоев в глобальных цепочках поставок, роста инфляции и жестких ответных мер.

Издание Reuters пишет, что Трамп применил ставки в размере 50% на товары из Бразилии, 39% из Швейцарии, 35% из Канады и 25% из Индии. Восемь торговых партнеров, на долю которых приходится около 40% поставок в США, достигли соглашений с Трампом о торговых и инвестиционных уступках, в том числе ЕС, Япония и Южная Корея, снизив свои базовые ставки до 15%. При этом Великобритания получила ставку 10%, а Вьетнам, Индонезия, Пакистан и Филиппины - 19% или 20%.

При этом товары, которые будут перепроданы через третьи страны ради уклонения от новых пошлин США, будут облагаться дополнительной ставкой в 40%.

Видео дня

Указ президента США от 31 июля вводит пошлины выше 10% для 67 торговых партнеров, а для тех, кто не входит в этот список, ставка остается на уровне 10%. Эти пошлины – часть многоуровневой тарифной стратегии, которая включает в себя секторальные торговые барьеры на полупроводники, фармацевтические препараты, авто, сталь, алюминий, медь, древесину и другие товары. В среду Трамп заявил, что пошлины на микрочипы могут достичь 100%.

Китай находится на отдельном тарифном треке и 12 августа может столкнуться с потенциальным повышением пошлин, если Трамп не продлит перемирие. Он заявил, что может ввести дополнительные пошлины из-за закупки Китаем российской нефти, чтобы оказать давление на Москву.

Трамп обещает увеличение федеральных доходов от сбора импортных пошлин, но в итоге их оплатят компании, импортирующие товары, и потребители. По оценкам Атлантического института, средние таможенные ставки вырастут до примерно 20%, что является самым высоким показателем в США за столетие.

Кроме того, в июне пошлины начали оказывать давление на цены в США - предметы интерьера и бытовая техника длительного пользования, товары для отдыха и авто начали дорожать.

Пошлины Трампа в отношении Индии - последние новости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на товары из Индии, которые вступят всилу через 21 день. Отмечается, что ужесточение торговых барьеров связано с закупкой российской нефти. В свою очередь власти Индии возмущены решением США о дополнительных пошлинах.

Еще в конце июля Трамп установил новый срок ультиматума для России, согласно которому Москва должна договориться с Киевом об окончании войны. Срок ультиматума истекает только 8 августа.

В то же время не сообщается, чтобы Трамп ввел такие же пошлины в отношении Китая, Турции или Бразилии, которые тоже покупают российскую нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: