Связано это с транзитом Марса по Весам, который происходит раз в два года.

С 6 августа по 21 сентября 2025 года Марс - планета решимости, действия и внутренней силы - будет находиться в знаке Весов и запустит важный астрологический цикл, который затронет все знаки Зодиака. Но особенно ярко эта энергия проявится у четырех из них. Транзит Марса по Весам происходит раз в два года, и каждый раз он поднимает ключевые вопросы баланса в отношениях, справедливости и личных границ, пишет Parade.

Весы

Вы в эпицентре космических перемен. С 6 августа Марс в вашем знаке наполняет вас энергией, решимостью и желанием навести порядок в личных и деловых отношениях. До середины месяца - время честных разговоров и важных решений, а с 26 августа по 14 сентября - период, когда придется четко очертить границы: в работе, личной жизни и распределении ресурсов. Марс усиливает вашу харизму и пробуждает амбиции - используйте это для продвижения карьеры, но не забывайте защищать свое время и энергию. Главное - не соглашайтесь на большее, чем можете реально потянуть.

Овен

Для вас начинается важный этап в переоценке близких отношений. Ваша энергия направлена на партнерство - романтическое, деловое или семейное. Марс высвечивает то, что раньше можно было игнорировать: старые схемы общения рушатся, и появляется шанс построить новые, здоровые границы. С конца августа энергия сдвинется в сторону домашних дел: придется навести порядок в личном пространстве, структуре обязанностей и роли каждого в доме. Главное - научиться дипломатии и не подавлять свои потребности ради комфорта других.

Скорпион

Вы входите в период внутренней перезагрузки. Марс активирует ваш 12-й дом - зону подсознания, сна и восстановления. Энергия может казаться низкой, но это не упадок, а возможность переосмыслить себя и свои потребности. До конца транзита уделите максимум внимания себе: забота о теле и душе выходит на первый план. Особенно важно с 26 августа по 14 сентября установить границы с внешним миром. Оставляйте время для тишины, отключайтесь от шума, отказывайтесь от изнурительных встреч. Это не слабость - это стратегическая пауза перед личным подъемом.

Козерог

Ваш фокус - карьера, статус и профессиональные амбиции. Влияние Марса в Весах попадает в ваш 10-й дом, помогая добиться признания и двигаться к целям. Но вместе с ростом появляется и опасность выгорания - особенно если вы стираете границы между работой и личной жизнью. Два напряженных отрезка - 6-16 августа и 26 августа - 14 сентября - потребуют от вас четких рамок: по времени, задачам и контактам. Научитесь говорить "нет", даже если кажется, что шанс слишком хорош. Успех уже рядом - не позволяйте ему затопить вас.

