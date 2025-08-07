Готовы проверить свои способности?

Словесные головоломки – это задания, в которых читателям надо найти конкретное слово, соединяя буквы в определенную цепочку. Такие задачки пользуются немалой популярностью в сети.

Регулярное решение таких заданий способствует расширению словарного запаса, внимательности к деталям, навыков концентрации и памяти. Обладаете ли вы острым зрением? Давайте проверим в новом задании от УНИАН.

Итак, ниже вы увидите изображение, где расположены десятки букв. Где-то там мы спрятали слово "вишня", которое вам нужно отыскать всего за 8 секунд.

Дадим вам маленькую подсказку: ищите слово по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы проверить свои способности? Начинаем отсчет времени.

Тик-так, время истекло. Удалось ли вам заметить слово "вишня" в этом хаосе? Отвлечь могли не только десятки букв, но и вишни, которые изображены на коллаже. Поэтому если вы справились, у вас действительно очень острое зрение, и вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать. Признайтесь, это не первая головоломка от УНИАН, которую вы решаете?

Ответ на задание:

