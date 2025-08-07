'Индия готова': Моди обратился к Трампу из-за решения о сокрушительных пошлинах

После введения Трампом новых пошлин на индийские товары, премьер-министр Индии призвал к диалогу, но заявил о готовности противостоять давлению.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на индийский экспорт до 50%.

"Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова", - сказал Моди, цитирует Newsweek.

Заявление прозвучало после того, как Трамп подписал исполнительный указ, вводящий дополнительные 25% пошлины на некоторые индийские товары из-за продолжения Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на западные санкции. В итоге общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.

Видео дня

Пошлины в отношении Индии - что надо знать

Пошлины вступят в силу 27 августа 2025 года и могут существенно повлиять на ключевые секторы индийской экономики, в частности текстиль, фармацевтику и ИТ-услуги. В Вашингтоне эти действия объясняют как часть более широкой стратегии давления на страны, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией.

Этот шаг уже вызвал беспокойство на мировых рынках и стал новым вызовом для стратегического партнерства США и Индии. Аналитики отмечают, что Индия стремится избежать конфронтации, но может искать новых экономических союзников в случае эскалации торговой войны.

Неизвестно, введет ли Трамп такие же тарифы против Китая, Турции или Бразилии, которые тоже покупают значительные объемы российской нефти. Особое внимание именно к Индии может объясняться тем, что Трамп недоволен протекционистскими мерами индийского правительства на собственном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: