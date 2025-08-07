На борьбу с огнем бросили более 2000 человек, а спасительные дожди ожидаются только на следующей неделе.

Во Франции зафиксирован самый масштабный природный пожар за последние десятилетия. Как сообщает The Washington Post, погиб один человек, 13 пострадали, из них 11 - пожарные. Трое числятся пропавшими без вести.

Огонь охватил территорию на юге страны, площадь которой превышает размеры Парижа - около 16 000 гектаров. Как соощается, пожар начался во вторник в департаменте Од и продолжает активно распространяться. Пострадали как минимум 15 населённых пунктов.

Для тушения задействованы около 2100 пожарных и 500 единиц техники, включая самолёты и вертолёты. Несмотря на масштабные усилия, ситуацию осложняет жара, засуха и отсутствие осадков: дождей в регионе не ожидается как минимум в течение недели. К счастью, сильных порывов ветра также не прогнозируется.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал произошедшее "беспрецедентным", связав его с последствиями глобального потепления.

По данным французских СМИ, погибшей оказалась женщина около 60 лет из деревни Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис, которую охватило пламя.

Сильная жара и длительная засуха этим летом стали причиной пожаров не только во Франции. Шотландия, Испания, Греция и Турция также борются с лесными возгораниями на фоне экстремально высоких температур.

Министр внутренних дел Франции сообщил, что это — крупнейший по площади пожар в стране с 1949 года. Ведётся эвакуация, спасательные службы работают круглосуточно.

Жара, накрывшая Европу в конце июня – начале июля 2025 года, могла унести втрое больше жизней из-за последствий глобального потепления. К такому выводу пришли учёные World Weather Attribution.

Анализ охватил 12 европейских городов. Из примерно 2300 предполагаемых смертей, связанных с жарой, около 1500 учёные напрямую связывают с изменением климата. Без глобального потепления жертв было бы около 770.

Экстремальная жара в городах была на 2–4 °C выше, чем могла бы быть без потепления. Учёные подчёркивают, что такие волны жары — "тихие убийцы", поскольку большинство смертей происходит незаметно, дома или в больницах.

Исследование подтверждает: изменение климата делает погодные аномалии всё более опасными.

