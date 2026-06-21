'Будем идти дальше': Зеленский анонсировал удары по России на расстоянии свыше 3000 км

Зеленский поделился, что в Украине уже создали новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3000 км.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по России. В интервью ТСН он подчеркнул, что это справедливый ответ на ежедневные атаки РФ.

"Ярость, эмоции – они оправданы. И у нашего народа, и у меня. Но за яростью должно следовать что-то. Не может быть, чтобы за яростью снова следовала ярость. Они должны это почувствовать", - сказал президент.

Зеленский отметил, что российское общество до сих пор не в полной мере ощущает последствия войны, которую развязал кремлевский диктатор Владимир Путин. Он поделился, что Украина уже наращивает удары по объектам, которые поддерживают военную инфраструктуру России.

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"Мы находимся на этапе, когда наш ВПК, наши Силы обороны, наше производство начали именно этот процесс – возвращение войны... Это будет. Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днём наращивание будет", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский упомянул недавний удар по НПЗ в Тюменском регионе на расстоянии 2070 км. Он добавил, что в Украине уже создали новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3000 км.

"Это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем", - сказал Зеленский.

Президент резюмировал, что в этом году Украина начала наносить болезненные для РФ удары. По его словам, это элемент справедливости, которой пока в отношении России в мире нет.

В СБС намекнули на удары по Крымскому мосту

Ранее Силы беспилотных систем Украины опубликовали в соцсети Threads пост, который быстро стал вирусным. Они показали спутниковый снимок, на котором видно, что нефтебаза в Керчи, атакованная этой ночью украинскими дронами, находится совсем рядом с Крымским мостом.

"Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью, вплотную и с разных ракурсов видели Крымский мост", – говорится в сообщении.

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