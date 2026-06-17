Переломный момент: украинские дроны делают России 'действительно больно', - NYT

Украинская кампания с использованием дронов изменила ход войны, а международные эксперты говорят о "переломном моменте".

Украина существенно расширила использование беспилотников средней дальности, нанося удары по российской логистике и инфраструктуре снабжения. По оценкам военных аналитиков, это стало одним из ключевых факторов, меняющих динамику войны и создающих серьезные проблемы для российской армии, пишет The New York Times.

После насыщения фронта миллионами беспилотников Украина перешла к более глубоким операциям – сначала по нефтегазовой инфраструктуре России, а теперь по ключевым логистическим маршрутам.

Киев сосредоточился на так называемой "золотой середине" – дорогах и железных дорогах, расположенных более чем в 150 км от линии фронта и обеспечивающих снабжение российских войск. Украинская сторона описывает эти действия как "логистическую блокаду".

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Австралийский генерал в отставке Мик Райан подчеркнул, что именно этот этап войны является наиболее разрушительным для России:

"Вот что действительно вредит россиянам".

По его словам, скоординированные удары затрудняют России возможность наращивать темпы наступления.

Масштабы производства дронов в Украине

Украинские официальные лица сообщают, что страна резко увеличила производство беспилотников. По их данным, Украина способна наносить более 5000 ударов средней и большой дальности ежемесячно.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в мае количество ударов на расстоянии более 50 км от фронта удвоилось по сравнению с апрелем.

Украинская аналитическая группа DeepState сообщает, что май стал первым месяцем с 2023 года, когда Россия понесла чистые территориальные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина вернула в мае почти на 60 квадратных км больше, чем потеряла.

Институт изучения войны (ISW) в своей оценке отмечает, что такие удары способствуют переходу конфликта в новую фазу и могут создать "уникальную и ограниченную во времени возможность" для украинских наступательных действий.

"Окно возможностей" для Украины

Аналитики предупреждают, что у Украины есть ограниченное время для использования преимущества. Джек Вотлинг из Королевского объединенного института служб заявил, что война достигла переломного момента и может создать условия для давления на Россию с целью прекращения огня.

Украинские командиры также подчеркивают необходимость быстрых действий. Командир подразделения беспилотных систем с позывным Кит сказал:

"Главная идея заключается в том, чтобы Россия по-настоящему ощутила войну, поняла, что расстояние не гарантирует безопасности".

Технологическая составляющая кампании

Украинские силы используют модернизированные дроны с улучшенными двигателями, аккумуляторами, системами связи Starlink и элементами искусственного интеллекта.

Такие удары нацелены прежде всего на небронированные грузовики и железнодорожные эшелоны, что приводит к:

дефицита топлива в российских подразделениях;

осложнению ротации войск;

снижения активности на фронте

Украина резко нарастила собственное производство вооружений. В 2024 году одна из компаний получила контракт на 112 ударных дронов. Последний контракт – на 25 000 дронов средней и большой дальности.

Европейские страны выделили $1,63 млрд на производство дронов в Украине. Кроме того, правительство выделяет более $113 млн на развитие программы "логистической блокады".

Наибольшие результаты кампания демонстрирует на юге Украины. Украинские силы заявляют об установлении контроля над участками логистических маршрутов, ведущих в Крым, включая так называемый сухопутный мост России.

Единственным альтернативным маршрутом остается Керченский мост, который уже неоднократно подвергался атакам.

Аналитики сходятся во мнении, что Украина перешла к новой фазе войны, где ключевую роль играют дешевые массовые беспилотники, способные нарушать российскую логистику на большой глубине.

По оценкам ISW, это создает "уникальную возможность" для изменения характера боевых действий и потенциального перелома ситуации на фронте.

Война дронов – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, украинские войска наносят системные удары по ключевым мостам снабжения России, используя новые беспилотники средней дальности. Атаки уже существенно повредили критическую логистическую инфраструктуру между оккупированным Крымом и южными регионами фронта.

Благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась, добавил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

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