Экспорт зерна из Украины – под угрозой: осенью ситуация может стать критической, – эксперт

Усиление ударов противника по инфраструктуре ставит под угрозу поступление валютной выручки.

Удары российских оккупантов по портовой инфраструктуре Украины ограничивают возможности экспорта урожая за границу и, соответственно, поступления валютной выручки. Ситуация может обостриться осенью, когда фермеры будут собирать урожай, с учетом нереализованных остатков предыдущего сезона, сообщил в беседе с УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Переходные остатки создают дополнительную нагрузку для фермеров, поскольку они остаются на хранении в элеваторах. Фактически они занимают место нового урожая, что создает дополнительные расходы на хранение для товаропроизводителей и удорожает процесс содержания. А новый урожай прогнозируется не хуже, чем в прошлом году", – говорит Марчук.

Пока эти остатки не могут быть реализованы по адекватным ценам из-за снижения пропускной способности портов.

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"Ситуация действительно проблемная и касается работы портовой инфраструктуры. У нас фактически сократились объемы реализации из-за частых ударов по портам. Хотя порты не остановились, они работают, но отгрузка не такая быстрая. Это создает дополнительную нагрузку на работу всех звеньев цепочки поставок", – констатирует эксперт.

Пока ситуацию нельзя назвать критической, отмечает он, но при пессимистическом сценарии она может такой стать.

"Сейчас мы говорим о возможности привлечения международных фондов и фондаций для, условно говоря, восстановления инфраструктуры, которая уничтожается в портах, потому что там разрушаются и элеваторы, и перевалочные сооружения. Потери в портах – старая цифра 1,5 миллиарда долларов – я думаю, там уже значительно выше. А восстанавливаться самостоятельно у бизнеса уже просто фактически нет возможности", – сообщает Марчук.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

В середине июня аналитики подсчитали, что российские атаки на портовую инфраструктуру могут сократить экспорт зерна из Украины на треть.

За первый квартал 2026 года аграрный экспорт Украины составил 15,5 млн тонн сельхозпродукции на сумму 6,3 млрд долларов. В годовом исчислении выручка выросла на 8,3%, или на 482 млн долларов.

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