Черноморские порты Украины потеряли треть мощностей по экспорту зерна, – Reuters

Экспорт сельскохозяйственной продукции по-прежнему является крупнейшим источником валютных поступлений Украины.

Украина потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты в результате усиления российских ракетных и беспилотных атак, пишет Reuters.

Несмотря на более чем четыре года полномасштабной войны с Россией, экспорт сельскохозяйственной продукции, в частности зерна и растительных масел, остается крупнейшим источником валютных поступлений Украины. Более 90% этой продукции отгружается через три порта в Одесской области.

По данным торгового департамента Украинской ассоциации аграриев, в среднем в Украине могут отгружать около 4 млн тонн зерна в месяц. Отмечается, что в течение последних сезонов на долю Украины приходилось около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% мирового экспорта кукурузы, а это означает, что затяжные перебои могут повлиять на глобальные рынки.

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Однако в последние недели Россия активизировала атаки на черноморские порты, используя баллистические ракеты. Хотя порты продолжают работать, в ассоциации аграриев предупредили, что, если нынешняя интенсивность атак сохранится и ремонтные работы не будут проведены, инфраструктура может понести значительные повреждения в течение нескольких месяцев.

Между тем источники в отрасли сообщили Reuters, что трейдеры сталкиваются с логистическими проблемами. По словам высокопоставленного представителя отрасли, порты не остановились полностью, однако трейдеры сталкиваются с проблемами, связанными с закупками, продажами, отгрузками, накоплением грузов, ценами и фрахтом.

Данные "Укрзализныци" свидетельствуют, что количество вагонов с зерном, следовавших в порты Одессы, за неделю со 2 по 8 июля снизилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а экспорт сократился на 17%.

В компании "Кернел-Трейд", которая является крупнейшим украинским экспортером зерна, заявили о приостановке работы в Черноморском порту из-за серии российских атак. А четыре из 13 крупных зерновых терминалов портов приостановили закупку зерна.

Аналитики консалтинговой компании ASAP Agri отметили, что "общее нежелание" судовладельцев заходить в украинские порты также оказывает давление на рост фрахтовых ставок.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что удары россиян по украинской портовой инфраструктуре ограничивают возможности экспорта урожая за границу. Соответственно, поступления валютной выручки также сокращаются. По его словам, ситуация может обостриться осенью, когда фермеры будут собирать урожай, с учетом нереализованных остатков предыдущего сезона.

Ранее аналитики подсчитали, что вражеские атаки оккупантов по портовой инфраструктуре Украины могут сократить экспорт зерна из нашей страны на треть.

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