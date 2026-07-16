'Крыса, загнанная в угол': эксперт назвал три причины атак России на Одессу

По мнению эксперта, одна из причин заключается в том, что у РФ нет ресурсов для одновременного давления на все регионы Украины.

Российская армия уже неделю почти круглосуточно наносит ракетные и дронные удары по Одессе и Одесской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности среди жителей города и иностранных моряков. Враг атакует жилую, промышленную и портовую инфраструктуру, а также иностранные коммерческие суда, которые следуют в украинские порты или находятся в процессе погрузки или разгрузки непосредственно у причалов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал УНИАН, чего в конечном итоге добивается Москва: пытается психологически сломить регион и экономически задушить его путем разрушения портов, стремится захватить весь юг или прибегает к террору из-за бессилия на определенных направлениях фронта.

"На самом деле у России нет возможности провести военную наступательную или десантную операцию, которая позволила бы ей захватить юг. Этот террор обусловлен несколькими другими причинами", – считает обозреватель.

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По его мнению, одна из причин заключается в том, что у России нет ресурсов для одновременного давления на все регионы Украины. Поэтому время от времени она меняет "курс". В частности, усиление атак на Одесскую область происходит примерно раз в квартал. Он напомнил, что предыдущий адский период пришелся на конец декабря 2025 года – начало января 2026-го, после чего интенсивность ударов снизилась: РФ переориентировалась на другие области Украины.

Вторая причина, по мнению Коваленко, связана с тем, что в настоящее время Россия экспериментирует с использованием реактивных дронов. Именно Одесская область из-за своих географических особенностей, в частности морского побережья, всегда была для врага "полигоном", позволяющим тестировать различные тактики и способы применения того или иного оружия.

"Поэтому сейчас здесь полигон для вражеских испытаний реактивных дронов", – предполагает Коваленко.

Третья причина, с которой он связывает террор, – проблемы России в южной оперативной зоне: в Запорожской и Херсонской областях, постепенная изоляция Крыма из-за логистического локдауна, блокада Азовского моря и потери танкеров "теневого флота".

По мнению Коваленко, циничными атаками на Одессу Кремль пытается отвлечь внимание, мол: "ВСУ бьют по нашим танкерам, а мы бьем по их".

"Но соотношение совсем другое: они поражают единицы, мы – десятки, даже сотни единиц уже вывели из строя. Террор в Одессе – это стремление отвлечь внимание от кризиса, просто катастрофы, которая сейчас разворачивается в Крыму и не только. Поэтому речь идет прежде всего о терроре ради террора, который происходит по классической схеме российских оккупантов", – подчеркивает аналитик.

По его словам, Россия пытается затормозить этот процесс или хотя бы создать такое морально-психологическое давление, чтобы приостановить, в частности, изоляцию АРК и блокаду на Азове.

При этом обозреватель считает, что у России ограниченные возможности по использованию средств террора, среди которых, например, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Поэтому во время ударов по Одессе враг перешел, в частности, к рискованным полётам тактической авиации – истребителей Су-34, Су-30, Су-35 и даже Су-57, который является самолётом пятого поколения.

"Даже этот дорогой самолет оккупанты задействуют для того, чтобы атаковать мирный город ракетами класса "воздух–земля" Х-59, Х-69 и Х-31П", – добавляет Коваленко.

При этом речь идет именно о терроризме, который никак не решает проблем военного характера.

"Это похоже на судороги в ситуации полного тупика России в вопросах контроля над Южной оперативной зоной – как материковой, так и полуостровной и даже морской. Россия выглядит как крыса, загнанная в угол. Безусловно, крыса, загнанная в угол, начинает метаться", – сказал обозреватель.

Зачем РФ атакует порты и иностранные суда

В то же время, по его словам, ударами по коммерческим судам Россия стремится запугать иностранные компании, которые транспортируют зерно, удобрения и другие гражданские грузы "по морскому коридору". Блокировка этого маршрута напрямую влияет на экономику всей Украины.

Однако обозреватель обращает внимание на то, что Россия и ранее наносила удары по торговому флоту других стран, находившемуся в исключительной морской экономической зоне Украины, в частности вблизи Одесской области. Кроме того, оккупанты атакуют портовую инфраструктуру региона еще с 2022 года.

"Поэтому очень трудно назвать действия россиян ответом на проблемы в Азовском море. Речь идет о продолжении террора, который длится с начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул эксперт.

Поможет ли Одессе дронная оборона в море

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Одесской области "линии обороны в море", которая будет основана на дронах-перехватчиках, действующих с морских платформ. По мнению Коваленко, это очень интересная идея, однако противостоять она сможет не всем средствам поражения.

"Это вряд ли сработает против ракет, поскольку они летят значительно быстрее и на гораздо больших высотах, чем дроны-перехватчики. А вот против классических поршневых "Шахедов-136" это работает. Мы давно используем перехват в море. Но именно линия обороны в море (которую анонсировал Зеленский – УНИАН) масштабирует этот процесс", – пояснил Коваленко.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что Россия начала активно использовать реактивные дроны. Перехватывать их зенитными дронами возможно, но при особых условиях. В частности, когда реактивный "Шахед" снижает скорость, что происходит во время маневрирования или для экономии топлива. Как пояснил аналитик, максимальная скорость реактивного ударного БПЛА составляет около 500 км/ч, что значительно превышает скорость зенитного дрона.

Коваленко предполагает, что именно из-за наращивания производства реактивных дронов, требующего соответствующих производственных мощностей, в определенной степени сократилось количество классических "Шахедов".

"Мне кажется, что в контексте перехвата реактивных дронов придется вернуться к вопросу зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Именно они эффективны против таких средств поражения в любых условиях. Зенитный дрон – это дилемма: с одной стороны, нам эта линия обороны на море очень нужна, с другой – она постепенно будет терять эффективность из-за доминирования реактивной компоненты противника. Если по каким-то причинам Россия откажется от реактивных дронов и вернется к классическим "Шахедам", такая линия обороны полностью раскроет свою эффективность", – подчеркнул Коваленко.

Что происходит в Одессе

Уже на протяжении недели Россия ежедневно наносит по Одесской области удары с использованием различных видов оружия. Погибли иностранные моряки, попавшие под атаки на нескольких коммерческих судах, прибывших в порты Большой Одессы по морскому коридору. Также среди погибших и пострадавших – местные жители. Так, 15 июля в результате ракетного удара погибли три человека, ещё 8 получили ранения, повреждены жилые дома, в частности, высотка. 16 июня был объявлен Днём траура.

Именно в этот день произошло ещё несколько атак; во время одной из них, по данным мониторинговых каналов, Одесса подверглась обстрелу баражирующими реактивными боеприпасами "Бандероль". Сообщалось, что "Бандероли" приблизились к городу группой на небольшой высоте и нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате погиб мужчина, ещё три человека получили ранения.

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