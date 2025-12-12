Попадание ракеты с боевой частью полтонны значительно мощнее ударов дроном с боевой частью 20-50 кг.

Увеличение использования баллистических и крылатых ракет позволит нам эффективнее поражать российские военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24".

По его словам, если мы будем использовать больше баллистических ракет, особенно таких как САПСАН, то эффект будет гораздо больше.

"Когда мы будем использовать широко наши крылатые ракеты, наши баллистические ракеты, то эффект будет значительно больше. Эффективнее мы сможем влиять на ВПК", - заявил он.

Попович подчеркнул, что мы и сейчас наносим удары по объектам ВПК врага, но попадание ракеты с боевой частью полтонны значительно мощнее ударов дроном с боевой частью 20-50 кг.

Атаки по НПЗ России: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, который расположен на расстоянии более 700 км к северо-востоку от Москвы.

По данным российских пабликов и очевидцев в социальных сетях, в городе прогремело по меньшей мере семь взрывов.

Стоит отметить, что "Славнефть-ЯНОС" - один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, способный перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, реактивное топливо и масла, что имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора.

