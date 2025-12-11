Беспилотники ударили по российским химзаводам "Акрон" и "Дорогобуж".

Украинские беспилотники ударили по двум химическим заводам в России, которые производят компоненты для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах вражеской армии. Об этом сообщил в Telegram Командующий Сил беспилотник систем Роберт Бровди с псевдо "Мадяр".

"Птицы СБС ночью 11 декабря прикурили химзаводы на болотах", - написал он.

По его словам, "прилетел" химзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ).

"Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в-во базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах хробачей армии", - рассказал "Мадяр" о специфике завода.

Также отметил, что нанесены удары по химзаводу "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область, РФ), где производится азотная кислота, аммиак, нитроаминофоск, аммиачная селитра и другая химическая продукция для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ в интересах армии оккупанта.

"Мадяр" отметил, что досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на "болотах", в частности, одной из "наливаек" - НПЗ.

"Визит вежливости нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с Птицами подразделения "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем", - рассказал он.

Объявление Мадяра в международный розыск

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет РФ объявил Командующего Сил беспилотник систем Роберта Бровди на псевдо "Мадяр" в международный розыск.

Он рассказал, что это произошло 5 декабря.

Бровди опубликовал информацию с обвинениями в свой адрес с оккупационных ресурсов. Отмечается, что СКР заочно обвиняет его в гибели военкора Первого канала Прокофьевой.

Так называемые следователи заявляют, что пропагандистка погибла в результате "теракта в Курской области". В ведомстве утверждают, что в марте именно Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона и произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых был военный корреспондент. Сам Мадяр с иронией комментировал эти обвинения.

