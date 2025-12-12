Дроны 'разнесли' один из крупнейших НПЗ России: бушует пожар (видео)

Беспилотники попали по стратегическому предприятию "Славнефть-ЯНОС" в 700 км от Москвы.

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Речь идет о НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, что более чем в 700 км к северо-востоку от Москвы.

По данным российских пабликов и очевидцев в социальных сетях, в городе прогремело не менее семи взрывов. Перед инцидентом местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе. В сети появились фото и видео с ярким заревом и столбом дыма над промышленной зоной.

"Славнефть-ЯНОС" - один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, способный перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, реактивное топливо и масла, что имеет стратегическое значение для экономики и военной машины страны-агрессора.

В сети появились видео, на которых видно и момент атаки, и мощный пожар в результате попаданий. Сейчас россияне замалчивают последствия ударов.

Однако, министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи их противовоздушная оборона якобы уничтожила 90 беспилотников. Наибольшее количество БпЛА - 63 единицы - сообщается, что сбито над Брянской областью. Еще 8 дронов якобы сбито над Ярославской областью, 4 - над Московским регионом, по 3 - над Смоленской и Тверской областями и акваторией Черного моря, по 2 - над Тамбовской и Тульской, и по одному - над Орловской и Ростовской областями.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, НПЗ в Ярославле уже фигурировал в новостях. В частности, в начале октября завод неожиданно вспыхнул.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил факт возгорания, но подчеркнул, что причина - "техногенная", а не удар беспилотников.

