Он отметил, что в некоторые дни так называемая "малая ПВО" сбивает больше, чем каждый третий "Шахед".

Сбивание перехватчиками "Шахедов" выросло с 5-15 процентов до 35 процентов, сказал специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в эфире Radio NV.

По его словам, этот процент варьируется день ото дня, но уже есть результаты сбивания "малой ПВО" до 35 процентов вражеских "Шахедов". При этом лучшая ситуация в Киеве.

"Сейчас прошло время туманов, осадков и проблем с видимостью. Дроны-перехватчики будут работать на 100 процентов. В зимнее время были проблемы, связанные с погодой", - добавил он.

Флеш считает, что в будущем на сбивание вражеских ударных дронов "малой ПВО" будет приходиться до 90 процентов. При этом добавил, что враг не будет на это "просто смотреть", а будет искать противодействие. Поэтому, по его словам, Украине нужно быть на несколько шагов впереди. "Сейчас речь идет об организации многоэшелонированной структуры защиты, чтобы "Шахеды" не долетали до городов и даже не пересекали линию границы РФ", - подчеркнул он.

Экспорт дронов-перехватчиков - последние новости

Как сообщал УНИАН, Саудовская оружейная компания подписала соглашение о покупке украинских дронов-перехватчиков. По данным Kyiv Independent, Эр-Рияд и Киев ведут переговоры об отдельном "огромном соглашении" на поставку оружия, которое может быть заключено уже на этой неделе. Два собеседника издания добавили, что между правительствами Украины и Саудовской Аравии обсуждаются крупные контракты.

