Генштаб вечером сообщал о продолжавшихся боях в районе самого Бахмута.

Институт изучения войны не смог найти доказательств захвата "вагнеровцами" Клещеевки в 7 км от Бахмута, о чем ранее утверждал главарь наемников Евгений Пригожин.

19 января Пригожин в традиционном для себя тоне заявил, что его боевики захватили Клещеевку, что позволит им якобы выйти на трассу Константиновка-Бахмут и создать угрозу для ВСУ в Часовом Яру. Западные эксперты подчеркивают, что подтверждений словам Пригожина нет.

В свою очередь, Генштаб вечером сообщал о продолжавшихся боях в районе самого Бахмута, в районе Клещеевки, Александро-Шультино в 17 км от Бахмута и Курдюмовки в 13 км к юго-западу от Бахмута.

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Вместе с тем, как сообщает Институт изучения войны, российским оккупантам, вероятно, все же удалось немного продвинуться на северо-восточных окраинах Бахмута.

Война в Украине - актуальное

Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняется.

Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над Бахмутом, ни над Соледаром. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.

Сейчас в районе Бахмута у оккупантов наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск, объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он допускает, что враг может расширить эту тактику на большие участки фронта.

Накануне ВСУ зафиксировали в Черном море 11 боевых кораблей РФ с суммарным залпом в 40 ракет "Калибр", что косвенно может указывать на подготовку Россией к нанесению новых ударов по Украине.

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