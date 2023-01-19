Российские оккупационные войска не оставляют попыток продавить украинскую оборону.

Российское военно-политическое руководство имеет два варианта дальнейшего развития боевых действий на Донбассе. Оккупанты могут действовать уже собранными силами или увеличат свои возможности за счет проведения дополнительной мобилизации.

Как отметил в эфире Апостроф ТV военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, если руководство РФ выберет второй вариант, не исключено, что российская армия попытается реализовать более амбициозные цели.

"Но это все равно бесперспективно в свете низкой боеспособности новых соединений, дефицита кадров, техники, относительного снарядного голода. Но все же они могут и попробовать", – говорит эксперт.

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По его словам, сейчас в районе Бахмута у оккупантов наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск.

"Расширить эту тактику на большие участки фронта – вот это наиболее вероятно. Например, реализовать попытку выйти в Константиновку, Часов Яр и охватить Северск, чтобы дальше двигаться в Славянск и Краматорск. То есть тот самый Бахмут, но на более широком участке. Возможны неожиданности, ведь есть и южное направление", – отметил он.

При этом Шарп добавил, что российские оккупационные войска не оставляют надежды, что во время этой тактики локального наступления и выдавливания где-то произойдет крах украинской обороны, и тогда они смогут развить более серьезный военный успех. Однако эксперт убежден, что украинское командование готово и к этим сценариям.

Ситуация на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается тяжелой, фиксируется увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов. Эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что оккупанты могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. В то же время бои за Соледар РФ до сих пор пытается выдать за "победу".

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что юг и север Бахмута Донецкой области – это основные направления, на которых российские войска пытаются проводить наступление.

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