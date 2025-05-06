'Он сжег мосты': эксперт ответила, почему король Чарльз не простит принца Гарри

Постоянные публичные выступления Гарри вредят не только его детям, которые теряют королевские связи, но и самому монарху.

Принц Гарри окончательно потерял доверие короля Чарльза после серии публичных обвинений и жалоб. Об этом заявила королевский эксперт Хилари Фордвич в комментарии Fox News, отметив, что монарх скучает по внукам, но не собирается налаживать отношения с сыном.

После поражения в суде по делу об охране Гарри дал интервью, в котором заявил, что хочет примирения, и назвал проблемы с безопасностью причиной отдаления от отца.

"Король Чарльз считает подход своего своенравного сына к детальному освещению частных семейных споров в интервью, книгах и на телевидении прямым нарушением не только королевских норм, но и неприличным и противоречащим всем элементарным нормам приличия", - сказала Фордвич.

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Она добавила, что король не может вмешиваться в вопросы безопасности: "Хотя он сожалеет, что не имеет отношений с Арчи или его сестрой Лилибет, он ограничен правовыми и конституционными пределами своего положения".

По ее мнению, Гарри сжег мосты, когда вместе с Меган Маркл оставил королевские обязанности в 2020 году и начал публично делиться подробностями семейных конфликтов.

"Он не осознает того факта, что его привилегированное воспитание было благословением по сравнению с большинством. Он служит не своей стране, он служит только себе. Это отвратительно для всей Британии и британских ценностей", - заявила эксперт.

Фордвич подчеркнула, что постоянные публичные выступления Гарри вредят не только его детям, которые теряют королевские связи, но и самому монарху:

"Недавние судебные действия Гарри и последующее интервью BBC только ухудшили ситуацию... Его наивность, как и ужасная небрежность, были в полной мере очевидны".

Другой эксперт, Иен Пелем Тернер, отметил: "Гарри хочет примирения, и я уверен, что Меган тоже этого хочет... Сейчас мяч на стороне короля Карла, чтобы сделать первые шаги и пригласить их всех".

Телеведущая Хелена Чард выразила противоположное мнение: "Он ужасен, оскорблен и расстроен постоянным шквалом оскорбительных комментариев со стороны сына... Он также должен сохранять энергию, сосредоточиться на борьбе с раком и управлять монархией".

Чард утверждает, что причина разрыва не только в охране:

"Принц Гарри постоянно находится в режиме борьбы... его отсутствие эмпатии к другим, лицемерные выходки и размытое чувство реальности не только нанесли ему вред, но и негативно повлияли на всю королевскую семью".

Королевская семья Великобритании - последние новости

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон будут праздновать годовщину брака в сельской местности. По словам эксперта, их выбор скромного жилья вместо роскошного отеля - это метафора их отношений.

Также стало известно, что король Чарльз игнорирует принца Гарри. Как говорят эксперты, это он делает для того, чтобы предотвратить не только юридические путаницы, но и дальнейшие травмы и драмы.

"Этим руководят также те, кто нанят защищать короля Чарльза от его придворных, которые единодушно считают Гарри мерзким. Примирение в обозримом будущем маловероятно", - добавила одна из экспертов.

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