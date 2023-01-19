Российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга заявил, что в районе Соледара и Бахмута Донецкой области 18 января 2023 года продолжались жестокие боевые действия. Российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов.

"Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (российские военные – ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", – цитирует слова Кирби "Укринформ".

Представитель Белого дома подчеркнул, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара. Там, по оценке США, контроль над территорией остается спорным.

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Кроме того, Кирби отметил, что хотя российские оккупанты на протяжении последних дней и развили постепенный прогресс, им это обошлось дорого. Захватнические войска фактически забрасывают телами украинские позиции. Он добавил, что эти усилия руководствуются, в основном, Евгением Пригожиным и его ЧВК "Вагнера" при некотором участии российских военных.

Координатор Совета по вопросам нацбезопасности добавил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем вооруженные силы РФ. Кирби также отметил, что из-за этого между Минобороны России и наемниками ЧВК "Вагнера" Пригожина сохраняется напряженность.

Бои за Соледар и Бахмут

18 января сообщалось, что пограничники остановили попытку прорыва оккупантов в Бахмут. Несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт украинских защитников.

Под Соледаром Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили российский штурмовик СУ-25. Самолет сбили 17 января около 15:20.

Кроме того, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом.

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