Суммарный залп "Калибров" может быть до 40 ракет.

В Черном море враг держит 11 боевых кораблей, несмотря на мощный шторм, сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Несмотря на мощный шторм, враг продолжает удерживать значительную корабельную группировку в Черном море. Из одиннадцати боевых кораблей – шесть ракетоносителей, среди которых два подводных. Суммарный залп "Калибров" может быть до 40 ракет", - говорится в сообщении.

В четверг утром в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.

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Россия наращивает присутствие в Черном море и готовится к ракетному удару

17 января украинские военные зафиксировали шесть российских ракетоносителей с суммарным залпом в 44 "Калибры", что, по словам представительницы ОК Юг Натальи Гуменюк, является едва ли не рекордом за всю историю наблюдений морской активности в РФ во время войны.

По мнению Гуменюк, это может указывать на подготовку Россией к новому ракетному удару по Украине.

Накануне массированной атаки 14 января ВСУ также регистрировали подозрительную активность российского флота в Черном море.

Утром, 19 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, однако она связана с российской авиацией в Беларуси.

Война в Украине - актуальное

Продолжаются жестокие бои за Соледар и Бахмут. Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля над одним из этих городов. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.

В Генштабе, в свою очередь, отметили, что атаки захватчиков на Соледар в течение 18 января были отбиты.

Отдельно украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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