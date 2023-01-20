На всей территории Украины есть повышенная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

За сутки противник нанес 9 ракетных и 23 авиационных удара, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины есть повышенная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам. Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняется", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. "Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и районы 10 населенных пунктов на Харьковщине.

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На Купянском направлении обстреляны районы 9 населенных пунктов Харьковской области, а также Новоселовское на Луганщине. На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы 6 населенных пунктов и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Соледар, Бахмут и районы еще 8 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы 8 населенных пунктов на Донбассе. На Новопавловском направлении противник обстрелял районы 5 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

Война в Украине - актуальное

Продолжаются жестокие бои за Соледар и Бахмут. Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.

Сейчас в районе Бахмута у оккупантов наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск, объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он допускает, что враг может расширить эту тактику на большие участки фронта.

Накануне ВСУ зафиксировали в Черном море 11 боевых кораблей РФ с суммарным залпом в 40 ракет "Калибр", что косвенно может указывать на подготовку Россией к нанесению новых ударов по Украине.

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