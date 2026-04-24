РФ массированно атаковала Одессу: разрушены дома, есть погибшие и много раненых (фото)

Около пятидесяти человек находятся в состоянии сильного стресса, среди них – дети.

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами – погибли, по предварительным данным, два человека, 14 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, город был атакован ночью беспилотниками несколько раз, дроны летали прямо над жилыми домами.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, Россия целенаправленно наносила удары по мирным кварталам города. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

В результате попадания в 3-этажный жилой дом произошло разрушение квартир и возник пожар – пострадали 6 человек. Также разрушены два 2-этажных жилых здания, где спасен один человек и эвакуированы еще 20 человек, среди которых – 2 ребенка. При этом пострадали 7 человек.

Кроме того, вражеский БПЛА попал в 2-этажный дом, где 2 человека погибли, один пострадал, а из здания эвакуированы 16 жителей.

Как отметили в ГСЧС, в целом, по предварительным данным, в результате российской атаки погибли 2 человека и 14 пострадали.

"Психологи ГСЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более чем 50 жителям (из них 3 ребенка), которые находились в состоянии сильного стресса. Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется", – подчеркнули в пресс-службе.

Добавляется, что более 140 спасателей задействованы на местах попаданий.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в Одессе повреждена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших – пожилые люди, получившие осколочные ранения. В зданиях выбиты стекла, повреждены автомобили.

Удары по Одесской области – последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 17 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по югу Одесской области, в частности по одному из морских портов на Дунае, где вспыхнули пожары, повреждены здания и контейнеры. Также пострадала транспортная и жилая инфраструктура. Было поражено не менее 6 частных жилых домов.

Также за день до этого, в ночь на 16 апреля, дронами и ракетами была атакована Одесса – погибли девять человек, еще более двух десятков – пострадали. Уже утром дроны наносили удары по гражданской и портовой инфраструктуре. В городе в результате атаки на территории одного из городских рынков пострадали три человека, в том числе ребенок.

