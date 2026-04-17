Россия массированно атаковала порт на Дунае: что известно

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Дунайскому биосферному заповеднику.

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по югу Одесской области, в частности по одному из морских портов на Дунае – вспыхнули пожары, повреждены здания и контейнеры.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, этой ночью российские террористы массированно атаковали мирную Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры. В нескольких местах вспыхнули пожары. Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали как минимум 6 частных жилых домов, добавил чиновник. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В государственном предприятии"Администрация морских портов Украины" уточнили, что россияне нанесли удар по порту на Дунае.

"Повреждены здания и инфраструктура порта, в частности административные, производственные и хозяйственные помещения, а также отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. Зафиксированы локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжается уточнение информации и оценка последствий. В администрации уверяют, что порт работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью.

Об атаке также сообщила Измаильская РГА Одесской области – по словам чиновников, ночью 17 апреля враг атаковал Измаильский район, где пострадала портовая инфраструктура, в результате попаданий повреждены складские, административные здания и гражданские дома. Мэр Измаила Андрей Абрамченко подчеркнул, что агрессор подверг город массированной атаке БПЛА. Для получения соответствующей помощи пострадавшим предлагается обратиться к дежурным специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления труда и социальной защиты населения Измаильского городского совета.

Также в результате атаки вспыхнули пожары на территории Дунайского биосферного заповедника. О последствиях пока не сообщается. В то же время известно, что большая часть территории заповедника расположена в северо-восточной части дельты Дуная в пределах Украины в окрестностях города Вилково Измаильского района Одесской области. На востоке граничит с Черным морем, а на юге – с Румынией.

Флора заповедника насчитывает около 950 видов сосудистых растений, относящихся к 371 роду и 97 семействам, 16 видов занесены в Красную книгу Украины. По количеству видов фауны дельта Дуная является едва ли не самым богатым местом в современной Европе.

Удар по Украине 16 апреля – что известно

Напомним, в течение ночи 16 апреля армия РФ атаковала Одессу ударными дронами и баллистическими ракетами. По данным ОВА, погибли девять человек, еще более двух десятков – пострадали. Утром враг вновь начал атаковать областной центр, несколько часов на малой высоте над городом летали Шахеды – удары наносились по гражданской и портовой инфраструктуре. В городе в результате атаки на территории одного из городских рынков пострадали три человека, в том числе ребенок. Повреждены крыша и остекление автосалона, один из дронов попал в гражданское грузовое судно под флагом Науру, где произошло возгорание одного из контейнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: