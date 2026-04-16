Армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: много погибших и раненых (фото)

В ночь на 16 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами и ракетами, по предварительным данным, погибло 7 человек, еще 11 пострадали.

Обновлено в 8:25. Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что число погибших возросло до восьми, 16 человек пострадали.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу объявляли несколько раз. Сначала из-за ударов дронов – десятки беспилотников устремились на регион со стороны Черного моря, под утро – из-за ракетной атаки по Одессе. В городе были слышны мощные взрывы.

"Этой ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА. К сожалению, у нас шесть погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Впоследствии он уточнил, что число погибших возросло до 7.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района и т. д.

Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.

Обновлено 8.10. Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что город пережил несколько волн смешанных ракетно-дроновых ударов – семь человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали.

По данным Кипера, в городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В частности, как минимум в трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекление, повреждены общежитие и прилегающие здания. В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары. Сейчас продолжаются работы по локализации последствий.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, подразделения службы привлекались к ликвидации последствий вражеских атак в нескольких точках города. В результате попаданий повреждены, в том числе, складские помещения.

"Взрывной волной повреждено остекление 3-х 5-этажных общежитий. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидированы. Утром враг нанес удар по многоэтажному жилому дому, вызвав значительные разрушения и пожар. Часть квартир уничтожена. Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, ликвидируя возгорания и разбирая разрушенные конструкции", – отмечают в пресс-службе.

Атака на Украину 16 апреля

В ночь на 16 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В частности, под ударом оказался Киев. По последним данным, в столице в результате атаки погибли 5 человек, среди них ребенок, 21 человек пострадал.

Кроме того, по данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в Днепре в результате атаки россиян двое человек погибли, 27 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: