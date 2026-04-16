Мало времени на реагирование: Плетенчук рассказал, за сколько минут баллистика долетает до Одессы

По словам представителя ВМС ВСУ, баллистика долетает из оккупированного Крыма до Одессы за 1,5-2 минуты.

Российская оккупационная армия массированно атаковала Одессу, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что атаки длятся часами, а у одесситов почти нет времени на реагирование на баллистическую угрозу.

"На этот раз они задействовали и дроны, и ракеты. Типично для атак по Одесской области – запуски с территории временно оккупированного Крыма. Две ракеты оттуда летели непосредственно по Одессе. К сожалению, время на реагирование очень мало – время полета от полутора до двух минут… Кроме того, это "Шахеды", которые использовались для атак с моря", – рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Дронная атака продолжалась в Одессе и утром, добавил спикер. Жители города слышали, как украинские военные, в том числе ВМС ВСУ, отражают атаки.

"Сегодня у нас, пожалуй, рекорд, всего сбили 87 "Шахедов" (за сутки, по состоянию на 06:00, – УНИАН). Из ночной атаки нами к утру было отбито 10. Но в целом по югу в эти сутки они (оккупанты, – УНИАН) работали довольно интенсивно", – подчеркнул представитель ВМС Украины.

По его словам, обычно атаки на Одессу происходят ночью несколькими волнами. Сначала россияне накапливают определенное количество дронов в воздухе, над акваторией Черного моря, после чего начинают наносить удары по городу, инфраструктуре. Иногда такие "налеты" происходят днем, чтобы максимально измотать защитников – не дать им передохнуть. Практически каждая атака длится несколько часов.

В то же время, как отметил спикер, ракетоносцев ЧФ РФ в настоящее время в Черном море нет, да и в целом ракеты морского базирования типа "Калибр" используются сейчас очень редко. Плетенчук считает, что это связано с опасностью, которую для противника в акватории создают Силы обороны. Также пункт базирования Новороссийск не соответствует всем критериям, необходимым для содержания соответствующих боевых единиц, в частности, в условиях опасности.

Как добавил Плетенчук, Черноморский флот РФ превратился в своеобразную черную дыру, которая высасывает большие бюджетные средства, а значительных результатов не показывает.

"Их (корабли, – УНИАН) используют в течение нескольких часов. Конечно, есть подготовительный этап, ракеты нужно загрузить, перед этим – снарядить… Это длительный процесс, но выход в море может занять несколько часов, потому что в открытое море они для пусков, как правило, не выходят", – констатировал Плетенчук.

РФ массированно атаковала Одессу: подробности

В течение ночи, 16 апреля, российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами и ракетами. По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, подтверждена гибель девяти человек, еще более двух десятков – пострадали.

Утром враг вновь начал атаковать областной центр – несколько часов на малой высоте над городом летали "Шахеды". По словам Кипера, удары наносились по гражданской и портовой инфраструктуре. В Одессе в результате атаки ударных беспилотников на территории одного из городских рынков пострадали три человека, среди них ребенок. Также повреждены крыша и остекление автосалона и т. д. Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру, с последующим возгоранием одного из контейнеров.

