Американец рассказал, чем его поразила Украина и что его огорчило

Посещая Украину, западные эксперты удивляются тому, насколько организованным остается общество на пятый год войны.

Украинское общество измотано войной и разочаровано в политике США, некогда главного союзника, но полно решимости продолжать борьбу. Об этом в авторской публикации для The Wall Street Journal пишет президент Американского института предпринимательства Роберт Доар после нескольких дней поездки в Украину.

В конце мая Доар посетил Одессу, где принял участие в Black Sea Security Forum вместе с около тысячей участников из Европы и США. По словам автора, несмотря на войну, город производит впечатление живого и активного. Он описывает оживленный морской порт, рестораны и культурную жизнь.

Как пишет Доар, во время мероприятия он неоднократно слышал тезис о том, что Украина продолжает борьбу, тогда как Россия уже потерпела стратегическое поражение. В то же время собеседники автора выражали обеспокоенность сокращением американской поддержки по сравнению с предыдущими годами войны. По его словам, все большую роль в помощи Киеву сейчас играют Германия, Нидерланды, Великобритания, Польша, а также страны Балтии и Финляндия.

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Особое внимание автор уделяет оценкам украинских военных. По его словам, собеседники подчеркивали роль молодого офицерского корпуса Вооруженных сил Украины, который получил возможность быстро адаптироваться к условиям войны и внедрять новые решения на поле боя.

В то же время украинские военные предостерегают от чрезмерного оптимизма.

"Российская армия не сдалась и не сдастся, пока лидеры из Москвы не позволят ей этого", – заявил автору статьи один из украинских генералов.

После форума в Одессе Доар отправился в Киев на автомобиле. Он отмечает, что состояние дорог оказалось значительно лучше, чем он ожидал, а сельскохозяйственные районы продолжают активно работать, несмотря на войну. Особое впечатление на него произвели большие поля кукурузы, рапса и подсолнечника, которые, по его словам, остаются ухоженными и продуктивными.

Вместе с тем автор признает, что война оставляет заметный след в повседневной жизни украинцев. По его наблюдениям, люди старшего поколения в Киеве выглядят изможденными, меры безопасности присутствуют повсюду, а привычные бытовые удобства могут исчезнуть в любой момент. В то же время он обратил внимание на стремление людей сохранять нормальную жизнь. В частности, Доар описывает импровизированный концерт струнного квартета под открытым небом под балконом жилого дома в дождливый вечер в столице.

Отдельно Доар затрагивает перспективы завершения войны. Он считает, что украинцы готовы к прекращению боевых действий, однако сомневаются как в российских гарантиях, так и в обещаниях западных партнеров.

Наибольшее впечатление на американского эксперта произвели настроения украинцев, которые традиционно положительно относятся к США. По его словам, они благодарны за оказанную помощь, но в то же время испытывают разочарование политикой Вашингтона как при администрации Джо Байдена, так и при президентстве Дональда Трампа.

Подводя итоги своей поездки, автор отмечает, что наиболее болезненным для него стало именно это чувство разочарования среди проамерикански настроенных украинцев.

"Для свободолюбивых украинцев это прямая противоположность тому, чтобы снова сделать Америку великой", – резюмировал Доар, упрекнув таким образом политику Трампа.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, британский депутат Майк Мартин считает, что Украина постепенно переламывает ход войны благодаря преимуществу в беспилотных технологиях и ударам по российской экономической и военной инфраструктуре. Это делает перспективу прекращения огня более реалистичной.

В то же время, по его мнению, ослабление или даже возможное поражение России создает серьезные риски для Европы, поскольку может вызвать нестабильность внутри российского режима и непредсказуемые последствия для ядерной державы. Кроме того, эксперт предупреждает, что прекращение боевых действий не будет означать роспуск российской армии – сотни тысяч военных могут быть использованы Кремлем для новых агрессивных действий против других противников России.

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