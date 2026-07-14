Недалеко от Новороссийска украинские моряки потопили корабль с вертолетной площадкой ФСБ РФ

Патрульный корабль 2-го ранга был уничтожен морским беспилотным комплексом "Сарган-3000".

ВМС ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд", который в 2018 году участвовал в нападении на корабли Украины в Керченском проливе. Об этом заявили Военно-морские силы ВСУ.

"Украинские военные моряки потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000 недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

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"Возмездие неизбежно. Продолжение следует...", - подчеркивают украинские военные.

Справочно

ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630–750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.

Что этому предшествовало

25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яни Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одесского морского порта в порт Мариуполь.

В командовании ВМС ВСУ подчеркнули: о намерении осуществить переход заранее проинформировали российскую сторону, что предусмотрено международными нормами. Однако российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего тот был разрушен.

Также при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу. Шесть украинцев были ранены, всего в плен попали 24 военнослужащих. В сентябре 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Впоследствии РФ вернула и захваченные корабли, которые были буквально выпотрошены россиянами, "снявшими" даже плафоны, розетки и унитазы, а также некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации

Летом 2022 года стало известно, что Международный арбитраж поддержал Украину в деле о захвате моряков в Керченском проливе. Сообщалось, что арбитраж отклонил основные возражения РФ и поддержал позицию Украины.

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