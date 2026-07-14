ВМС показали спутниковый снимок затопленного российского корабля 'Изумруд'

На кадре видно, что корабль находится под водой у причала.

Опубликованы спутниковые снимки корабля ФСБ России "Изумруд", который затопили Военно-морские силы ВС Украины.

Соответствующие кадры показал пресс-центр украинских ВМС.

"Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море", – отмечают в ВМС.

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На фотографии, опубликованной Военно-морскими силами Украины, видно, что корабль находится под водой, у причала.

Также видно, что затопленный корабль поврежден. Кроме того, вероятно, поврежден причал.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, сегодня, 14 июля, ВМС ВС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля ФСБ России "Изумруд", который в 2018 году участвовал в нападении на корабли Украины в Керченском проливе. Сообщалось, что пограничный сторожевой корабль 2-го ранга был захвачен морским беспилотным комплексом "Сарган-3000" недалеко от Новороссийска (РФ). По данным ВМС, среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Сообщалось, что "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе, когда в плен были взяты 24 украинских моряка.

ПСКР "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630–750 тонн. Его максимальная скорость – до 27 узлов.

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