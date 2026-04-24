Ракеты к Patriot Украине в ближайшие месяцы не светят, и РФ этим воспользуется, - эксперт

Дикий подчеркнул, что США выстрелили более тысячи ракет по "Шахедам" на Ближнем Востоке

В ближайшие месяцы следует ожидать, что поставок ракет-перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты, может не быть. От этого в тылу пострадает гражданское население Украины, поскольку российские захватчики воспользуются моментом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами.

Об этом военный эксперт Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", сообщил в эфире Радио NV.

"Что касается поставок оружия из Соединенных Штатов – здесь как раз больше пострадаем мы с вами, гражданские. Потому что мы на самом деле на фронте уже от Штатов не то что мало зависим, а вообще не зависим практически", – подчеркнул Дикий.

По его словам, даже очень давно в Украину поступали артиллерийские снаряды из США.

"На фронте мы от Штатов вообще не зависим, а вот в ПВО – зависим. Наша тыловая ПВО и, в первую очередь, перехват баллистики – это исключительно Patriot и специфические ракеты к ним. И вот непоставки из Штатов, а уже совершенно очевидно, что эти поставки, как минимум, надолго прекращаются хотя бы потому, что они выстреляли более тысячи ракет к Patriot по "Шахедам" на Ближнем Востоке. Сказать, что это идиотизм – это еще быть очень политкорректными и очень мягкими. Но, к сожалению, так и есть", – подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что ракет для Patriot на производстве выпускается до 600 единиц в год, а на Ближнем Востоке фактически было использовано два годовых выпуска этих ракет.

"Понятно, что нам теперь не светит в ближайшие месяцы, и этим, конечно, россияне будут пользоваться. Но это касается нас с вами в тылу, в первую очередь", – считает Дикий.

Дефицит ракет для Patriot

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Силы противовоздушной обороны Украины сейчас больше нуждаются в ракетах для Patriot, чем в новых пусковых установках.

16 апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в крайне срочном пополнении запасов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов "Петриот", чтобы иметь возможность сбивать российские баллистические ракеты.

