Евро дешевеет в начале недели: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,10 грн, а евро – 51,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 июня, вырос на 1 копейку и составляет 44,59 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,20 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,72 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 3 копейки.

Доллар укрепился после того, как были обнародованы данные о рынке труда в США за май, которые превзошли все ожидания. Рост количества рабочих мест в США в мае превзошел все прогнозы.

Вас также могут заинтересовать новости: