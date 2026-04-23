Аналог Patriot: Украина может создать ПВО, которая способна сбивать ракеты РФ, - Федоренко

Украина способна создать высокоточные средства противовоздушной обороны, которые будут сбивать российские баллистические ракеты. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Он отметил, что верил в то, что Украина сможет построить беспилотники дальнего радиуса действия, но испытывал определенный скептицизм относительно производства Украиной крылатых ракет.

Федоренко также считал, что для этого понадобится гораздо больше времени. Более того, наши ракеты полетели вглубь России и нанесли прицельные удары по объектам, представляющим угрозу для украинцев.

"Далее баллистика. Многие говорят: "Ну это, наверное, очень сложно и невозможно". А Украина говорит: "Да нет, мы уже. Ждите, скоро прилетит". И учитывая те технологии, которые мы уже разработали, я убежден, что и украинская баллистика с каждой ракетой будет возвращать войну туда, откуда она к нам пришла, - на территорию РФ", - подчеркнул командир.

Высокоточные системы ПВО

По его словам, для Украины принципиально важно иметь собственные высокоточные системы противовоздушной обороны.

"Можем ли мы в данный момент создать аналог системы Patriot? Надо сказать честно и откровенно, что Patriot, который был в начале полномасштабной российско-украинской войны, и тот Patriot, который есть сейчас, - это совершенно разные установки", - сказал военнослужащий.

Федоренко пояснил, что наши партнеры, которые с "большими усилиями" предоставили их Украине, тоже очень внимательно анализируют наш опыт, как меняются противники и как работают их средства. Они также проводят модернизации, и это "дарит национальный элемент безопасности для их государств".

"Вместе с тем, у нас должны быть свои аналогичные системы. И учитывая то, что мы создали дальнобойные беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты, я убежден, что мы, как государство, способны создать высокоточные средства ПВО, которые будут сбивать российские баллистические ракеты", - добавил командир.

Ракеты для Patriot

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна сейчас больше нуждается в ракетах для систем ПВО Patriot, чем в новых пусковых установках.

По его словам, вопрос о поставках обсуждался с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, однако акцент сейчас смещен именно на боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: