Удар по 15-му арсеналу ВМФ России: аналитики раскрыли, чем так важна эта цель

Это сокрушительный удар по Балтийскому флоту.

Спутниковые снимки подтвердили удар украинских дронов по 15-му военно-морскому арсеналу ВМФ России в Большой Ижоре Ленинградской области, в 1000 километрах от границы. На объекте произошел масштабный пожар и вторичные взрывы, достаточно мощные, чтобы эвакуировать более 600 жителей близлежащих населенных пунктов.

Как пишет defence-blog.com, спутниковые снимки показывают явные тепловые следы и повреждения от огня в зонах хранения боеприпасов арсенала, то есть удар проник в зоны хранения объекта, а не просто затронул периметр.

15-й арсенал – в чем его важность

15-й военно-морской арсенал, расположенный примерно в 35 км к югу от Санкт-Петербурга, является одним из наиболее стратегически важных объектов материально-технического обеспечения Балтийского флота России.

Видео дня

На этом объекте хранятся, ремонтируются, обслуживаются и утилизируются морские мины, торпеды и ракетные системы для кораблей Балтийского флота, что делает его центральным звеном в цепочке поставок боеприпасов, обеспечивающей боеспособность российских военно-морских сил в Балтийском море.

При этом аналитики отмечают, что, согласно спутниковым снимкам, россияне даже не построили защитные земляные насыпи вокруг зданий на территории арсенала. Отсутствие элементарной защиты хранилища боеприпасов отражает устаревшую конструкцию объекта советской эпохи, предполагавшую глубокую стратегическую глубину для защиты от воздушных атак.

Масштаб разрушений

Вторичные взрывы, зафиксированные после первоначальных попаданий беспилотников, наиболее четко указывают на уровень разрушений. Когда в склады боеприпасов попадает боеголовка, хранящееся взрывчатое вещество может взорваться в результате каскадной серии резонансных детонаций, которые гораздо разрушительнее первоначального удара, разбрасывая осколки и делая тушение пожара крайне опасным. После удара по складам 15-го арсенала местные чаты сообщили о возможной эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов, а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что из Большой Ижоры эвакуировано более 600 человек.

При этом удар по 15-му арсеналу является частью схемы нанесения ударов по логистике Балтийского флота России. Роль объекта в поддержании запасов торпед и мин для надводных боевых кораблей и подводных лодок Балтийского флота делает его разрушение оперативно значимым не только в плане немедленного уничтожения хранящихся боеприпасов. Замена сложных военно-морских систем вооружения требует промышленных мощностей и доступа к цепочке поставок, которые уже и так находятся под давлением российских санкций. Уничтоженные на земле на складах боеприпасы – это боеприпасы, которые нельзя погрузить на корабли, использовать для стрельбы по украинским прибрежным целям или для установки минных заграждений на подходах к Балтийскому морю, отмечается в статье.

Удары по России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории РФ. В частности, дроны нанесли удары по арсеналам военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте.

Аналитики отмечают, что эти атаки в очередной раз продемонстрировали неспособность РФ надежно защитить свои крупные города от украинских ударов даже во время знаковых международных событий. Также удары ВСУ подрывают нарратив Кремля о стабильности внутри страны.

Вас также могут заинтересовать новости: