Украине сейчас больше нужны ракеты для Patriot, чем новые пусковые установки, – Зеленский

У Украины были системы ПВО, но во время зимних атак у нее не было ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас больше нуждается в ракетах для систем ПВО Patriot, чем в новых пусковых установках. Об этом он сказал в эфире нидерландской политической программы Buitenhof.

По словам Зеленского, вопрос поставок обсуждался с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, однако акцент сейчас смещен именно на боеприпасы.

"Конечно, мы очень этого хотим. Но сейчас мы говорим не о системах, мы говорим о ракетах. Системы важны, но сегодня ракеты важнее", – подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский признал, что в течение зимы Украина неоднократно сталкивалась с дефицитом ракет для ПВО.

"Несколько раз этой зимой у нас были системы, и они иногда оставались пустыми", – пояснил он.

ПВО Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша могла передать Украиненекоторое количество противоракет MSE (Missile Segment Enhancement), предназначенных для перехвата баллистических целей, под зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Известно, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит таких ракет, особенно из-за операции США в Иране "Эпическая ярость".

По данным Defense Express, Украина нуждается в большем количестве ракет для противодействия баллистическим атакам со стороны России, что стало своеобразным катализатором поиска решений. На фоне войны в Иране дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot только усугубляется, поэтому выход один – поиск новой, дешевой и массовой противоракетной системы.

