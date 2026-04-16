В 'Пэтриоте' осталось две из восьми: Игнат рассказал о критическом дефиците ракет

Без поступления ракет-перехватчиков системы "Пэриоти" будут простаивать, и сбивать баллистические ракеты станет невозможно.

Украина нуждается в крайне срочном пополнении запасов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", чтобы иметь возможность сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире марафона "Единые новости". Он отметил, что ранее Воздушные силы обнародовали видео пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" с пустыми контейнерами. Там осталось две из восьми ракет-перехватчиков.

"Возможно, этот комплекс где-то и сегодня работал. Не исключаю, потому что снимали мы (видео) накануне. Собственно, это и говорит о том, что, действительно, ракет для систем "Петриот" нужно больше. Об этом говорят те, кто сами обслуживают. Потому что те, кто обслуживают "Пэтриот", прекрасно осознают, что они лучше всех в мире освоили эту систему и имеют наибольший опыт, которым готовы делиться с нашими западными партнерами и партнерами с Ближнего Востока", – отметил Игнат.

Однако они подчеркивают, что нужно больше ракет-перехватчиков в связи с массированными российскими атаками, которые необходимо отражать.

Игнат уточнил, что в Украине специалисты умеют рационально использовать ракеты и стараются экономить, чтобы сохранить соответствующие средства и на будущее.

Вместе с тем, в эфире канала "Суспільне" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ добавил, что этой ночью четыре города Украины серьезно пострадали от российских баллистических ракет. Больше всего баллистических ракет прилетело в Киевскую область.

Игнат подчеркнул срочную необходимость поставки в Украину ракет PAC-2 и PAC-3 для "Пэтриотов":

"Без них система просто будет простаивать".

Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус 15 апреля заявил, что Украина сможет получить сотни управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Впрочем, это произойдет в течение следующих четырех лет.

10 апреля стало известно, что Украина получила партию ракет-перехватчиков для "Пэтриотов". В то же время украинские власти продолжают работать со всеми партнерами, чтобы пополнять запасы средств противовоздушной обороны.

