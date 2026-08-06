В Крыму россияне распространяют слухи о высадке десанта ВСУ: Селезнев объяснил ситуацию

Такие слухи создают неблагоприятное для оккупантов информационное поле.

Две недели назад среди россиян в Крыму распространялись слухи о том, что Украина якобы будет высаживать морской десант на побережье полуострова. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для LIGA.net.

"Полная чепуха, потому что у нас нет ресурсов для проведения такой операции", - подчеркнул он.

Однако, как отметил Селезнев, многие силовики и коллаборационисты во временно оккупированном Крыму вывозят своих родных и близких за пределы полуострова. Они говорят, что это временно, до "урегулирования ситуации с безопасностью".

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"Об эвакуации целых подразделений из Крыма сейчас речь не идет", - отметил полковник.

Он добавил, что слухи создают негативное для оккупантов информационное поле на фоне серьезных проблем на полуострове.

"Там довольно длительные отключения света. С топливом ситуация только на прошлой неделе начала налаживаться, до этого была настоящая беда. Были проблемы со своевременными поставками продуктов. Но речь не шла о протестных настроениях, потому что выход на протест - это буквально смерть, это абсолютно нереально", - высказался Селезнев.

Бывший пресс-секретарь Генштаба не стал отрицать, что успешные удары по Крыму могут стать действенным аргументом, который заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные инициативы Украины.

Он отметил, что сейчас на полуострове беспокоятся и из-за осени и зимы, поскольку многие объекты генерации значительно разрушены, а после их восстановления не исключены новые удары.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Как писало УНИАН, морские платформы ГУР поразили наземные цели в Крыму. Как отметил командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый", теперь наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше, и это "кардинальный перенос борьбы в другую плоскость".

Также Reuters сообщало, что крымчане вынуждены стоять в очередях за едой на фоне ударов Украины по энергетике. Отмечается, что города и поселки по всему Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, большую часть лета вынуждены справляться с ограниченными поставками топлива.

"Мы готовим горячую еду для людей, поскольку в нынешних условиях не у всех есть возможность приготовить горячую еду на электроплитах", - заявила "глава администрации Массандры" Оксана Мадюд.

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