Крымчане вынуждены стоять в очередях за едой на фоне ударов Украины по энергетике, - Reuters

Некоторые люди провели без электричества по 10 дней.

Под палящим летним солнцем повар наливал масло в огромные котлы, установленные на улице крымского города Массандра, готовясь накормить десятки людей, стоявших в очереди за горячей едой после того, как украинские удары лишили электричества их собственные кухни.

Города и поселки по всему Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, большую часть лета вынуждены справляться с ограниченными поставками топлива на фоне украинских ударов по электростанциям и другой инфраструктуре, пишет Reuters.

Украина, чьи собственные города неоднократно подвергаются атакам с тех пор, как Москва в 2022 году ввела в страну тысячи военных, заявляет, что "возвращает войну домой в Россию", усиливая удары вглубь страны и по территории, которую контролирует её сосед.

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Стоя рядом с кипящими чанами гречки, которую позже добавят к тарелкам с разогретой тушёнкой, "глава администрации Массандры" Оксана Мадюд сообщила, что её работники кормят примерно 200 человек в день.

"Мы готовим горячую еду для людей, поскольку в нынешних обстоятельствах не у всех есть возможность приготовить горячую пищу на электроплитах", – заявила она. Одна местная жительница, Марина, рассказала, что боль в ноге затрудняет ей спуск из квартиры на 10-м этаже, но отсутствие электричества все равно отправило ее на поиски газовой плиты и нескольких баллонов.

"Там наверху ничего нет, – заявила она, имея в виду свою квартиру. – У нас электроплита – и все". Другая пожилая жительница, Александра, рассказала, что ее выманил вниз запах обеда после того, как она 10 дней провела без электричества. "Его снова включили сегодня, в 4 часа дня", но она не была уверена, что свет будет гореть, когда она вернётся домой, добавила она.

Другие новости об ударах по Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ нанесли удар по важным логистическим объектам РФ в Крыму. Кроме того, был поражен железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с Крымом.

Мы также рассказывали, что Путин может "назначить виновным" в событиях в Крыму гауляйтера Аксенова. Военный эксперт Алексей Гетьман также напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются гражданское население и военнослужащие в Крыму.

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