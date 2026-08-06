Никитюк рассказала о состоянии своего лучшего друга, который находился в реанимации

Леся также поблагодарила всех, кто поддерживал Игоря.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о тяжелом состоянии близкого друга, поделилась новыми подробностями о его здоровье.

Напомним, в начале июля телезвезда сообщила, что шеф-редактор шоу "Кто сверху?" Игорь Новинчук (записан в сети как Богдан Богданович, – прим. УНИАН) попал в реанимацию. Тогда Леся просила молиться за мужчину, но не уточнила, что именно с ним произошло.

"Я считаю, что такой коллективный заряд поможет ему выйти из крайне тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Пусть выйдет из него, а потом обрушит на меня матом", – в шутку писала Никитюк.

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Однако на днях в своем Instagram она сообщила, что другу стало лучше.

"Немного позитивных новостей. Спасибо всем, кто поддержал и молился за моего друга и коллегу. Я считаю, что самое трудное позади, но впереди очень тяжелый путь реабилитации", – написала Леся и опубликовала совместное фото.

Никитюк также публично обратилась к другу со следующими словами:

"Игорь, я верю, что ты поправишься, потому что ты нужен всем нам. Не сдавайся, ты мне сам всегда это говорил. И знаешь что? Ты мне должен деньги, если что".

Напомним, ранее стало известно, что Леся Никитюк после массированных атак вместе с сыном уехала из Киева.

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