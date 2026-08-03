Magura начали бить по суше: морские платформы ГУР поразили наземные цели в Крыму (видео)

Речь идет о двух радиолокационных объектах противника.

Морские платформы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оснащенные FPV, поразили наземные цели российской оккупационной армии в Крыму.

Как сообщает ГУР в своем Telegram-канале, их спецподразделение "Group 13" провело успешную операцию на территории Крыма – поразило машину управления из состава комплекса РЛС "Подлет", а также вражескую систему распознавания "свой-чужой" – радиолокационный запроситель (РЛЗ) "Пароль-4".

"Для проведения операции, состоявшейся в конце июля 2026 года, спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, в частности – носители FPV-дронов, что позволило нанести успешные удары по наземным целям российской оккупационной армии в Крыму", – отмечается в сообщении.

Командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый" подчеркнул, что теперь наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше, и это "кардинальный перенос борьбы в другую плоскость".

"В целом, наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают – захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым – это Украина", – сказал он.

В ГУР также напомнили, что на море операторы спецподразделения "Group 13" уничтожили девять и повредили пять российских кораблей, уничтожили три вражеских вертолета и еще один вертолет – повредили, а также уничтожили два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота России.

Морские дроны против контейнеровоза "Росатома"

Как сообщал УНИАН, ранее в Черном море после атаки морских дронов затонул контейнеровоз "Янина" компании Fesco, входящей в состав "Росатома".

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео, на котором видно, как дрон приближается к российскому судну. Он отметил, что "Янина" находилась под санкциями, шла под российским флагом и имела грузоподъемность более 100 тысяч тонн.

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