Раскупают бензиновые авто: названы самые популярные модели в Украине

На украинском рынке наибольшим спросом пользуются легковые автомобили с бензиновыми двигателями.

В июле на модели с традиционными двигателями пришлось более 61% украинского рынка новых легковых автомобилей. Рост оказался довольно существенным – годом ранее доля таких автомобилей составляла примерно 54%, сообщает портал"УкрАвтопром".

Самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В июле их доля на рынке составила 38,7% против 35,1% за аналогичный период прошлого года.

Заметно вырос сегмент гибридных автомобилей: их доля увеличилась с 21,2% до 31,2%. Доля новых дизельных автомобилей за год выросла с 18,7% до 22,6%.

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В то же время электромобили потеряли значительную долю рынка – она сократилась с 24,7% до 7,3%. Эксперты связывают это с тем, что с 1 января вступил в силу общий режим налогообложения электрокаров: при импорте и продаже "зеленых" машин вновь взимается налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.

Падение продаж электромобилей почти не отразилось на популярности машин с ГБО – на модели с газобаллонным оборудованием, как и год назад, пришлось менее 1% продаж.

Лидерами в своих сегментах стали:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных автомобилей – Volkswagen Touareg;

среди электрокаров – BYD Sea Lion 06;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что в целом в июле в Украине было продано 5754 новых легковых автомобиля. Кроссоверы продолжают доминировать на отечественном рынке. Девять из десяти самых популярных моделей относятся к сегменту SUV, а единственным легковым автомобилем в рейтинге оказалась Skoda Octavia.

Сообщалось также, что по итогам первого полугодия украинцы зарегистрировали 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них составили кроссоверы, на которые пришлось 53% всех первых регистраций импортированных автомобилей.

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