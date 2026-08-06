'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 6 августа, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 6 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,63 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 1 копейку и составляет 44,96 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,29 гривни за евро.

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