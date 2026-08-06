РФ атаковала судно с украинской пшеницей возле Одессы: погиб моряк

Сухогруз, следовавший по "морскому коридору", получил повреждения корпуса.

Россия продолжает террор против гражданского судоходства – в результате атаки на гражданское судно в Одесской области погиб украинский моряк, еще несколько получили ранения.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, россияне атаковали гражданское судно, перевозившее пшеницу, реактивным ударным дроном.

"Погиб член экипажа – 24-летний гражданин Украины, моторист судна. Среди пострадавших – еще двое украинских моряков – мужчины 44 и 64 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военные преступления, повлекшие гибель человека", – сказала пресс-секретарь.

В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" подтвердили гибель члена экипажа – гражданина Украины, остальных моряков доставили на берег.

По данным АМПУ, нападение на гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау произошло вечером 5 августа. По состоянию на 06:00 четверга судно пришвартовано к причалу. Специалисты проводят первоочередные работы по локализации последствий повреждений и стабилизации его технического состояния.

Как отметили в ведомстве, Россия уже более месяца почти ежедневно наносит удары по портовой инфраструктуре Украины и гражданским торговым судам, находящимся в акватории украинских портов и следующим по "морскому коридору".

По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, торговое сухогрузное судно, загруженное украинской пшеницей, получило повреждения корпуса, на судне возник пожар. Пострадавшим оказывается помощь.

Очевидцы в соцсетях также опубликовали видео, на котором можно увидеть момент попадания в судно. Судя по видеозаписи, воздушная атака произошла на глазах у отдыхающих – в тот момент, когда люди купались в море. Очевидцы говорят, что это произошло недалеко от Одессы.

Другие атаки на порты Одесской области

Как писал УНИАН, 3 августа РФ совершила комбинированную атаку с применением дронов и ракет по транспортной инфраструктуре, морским портам и гражданскому флоту в Одесской области.

В результате атаки пострадали более десяти человек. Отмечалось, что 55-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести.

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