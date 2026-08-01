ВСУ нанесли удар по важным логистическим объектам РФ в Крыму: Генштаб раскрыл подробности

Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава.

Бойцы ВСУ в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров, железнодорожным мостам, подразделению РЭР ЧФ РФ и другим объектам противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что был поражен склад морских дронов в районе Черноморского (АР Крым).

"Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Чёрном море", - объяснили в Генштабе.

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Кроме того, был поражен железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки (АР Крым).

"Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины", - отметили военные.

Также было поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Украинские защитники поразили и ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.

Война в Украине - последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что российские генералы лгут Путину об успехах в Харьковской и Сумской областях. По словам аналитиков, армия РФ почти ежедневно, начиная как минимум с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Также сообщалось, что Россия "терроризирует" черноморские порты Украины ракетами "Бандероль". Ракеты имеют относительно небольшую дальность действия - всего несколько сотен километров, - поэтому РФ начала запускать их из Крыма по Одессе.

"С точки зрения соотношения дальности и полезной нагрузки он больше всего похож на украинскую ракету Ruta Block 1, хотя последняя использует более мощный двигатель, в то время как "Бандероль" использует переоборудованные китайские гражданские мини-реактивные двигатели", - отметил Фабиан Хоффманн, специалист по ракетам из Норвежского университета обороны, имея в виду ракеты, производимые европейской компанией Destinus.

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