Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Лозовой: есть жертвы

В Лозовой Харьковской области российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Враг атаковал железнодорожную станцию в Лозовой с помощью БПЛА. На данный момент известно о двух погибших мужчинах. 8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них есть тяжелораненые", – заявил он.
По словам главы ОВА, бригады медиков оказывают необходимую помощь, а на месте работают все экстренные службы.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что удар пришелся на вагон возле вокзала Лозовой. Он отметил, что пострадавшие – железнодорожники.
"На этом практически прифронтовом вокзале два укрытия, еще добавили третье. О повышенной опасности и эвакуации было объявлено заранее. Все подробности позже", – добавил Перцовский.
Также в "Укрзализныце" заявили, что в результате атаки повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.
"В настоящее время движение поездов до станции Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении", – говорится в сообщении.
Удары по железной дороге – что известно
Как сообщал УНИАН, после вчерашней ночной атаки врага в Броварском районе Киевской области обнаружили тела погибших людей на железнодорожной платформе.
Как пояснили железнодорожники, во время массированной комбинированной атаки российских оккупантов движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались.
Глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун заявил, что ночью на станции "Квитневая" люди не успели сесть на свой поезд из-за его задержки во время российской атаки. На данный момент известно о восьми погибших.