Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Лозовой: есть жертвы

Так, прилет состоялся в вагоне возле вокзала Лозовой.

В Лозовой Харьковской области российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг атаковал железнодорожную станцию в Лозовой с помощью БПЛА. На данный момент известно о двух погибших мужчинах. 8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них есть тяжелораненые", – заявил он.

По словам главы ОВА, бригады медиков оказывают необходимую помощь, а на месте работают все экстренные службы.

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Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что удар пришелся на вагон возле вокзала Лозовой. Он отметил, что пострадавшие – железнодорожники.

"На этом практически прифронтовом вокзале два укрытия, еще добавили третье. О повышенной опасности и эвакуации было объявлено заранее. Все подробности позже", – добавил Перцовский.

Также в "Укрзализныце" заявили, что в результате атаки повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.

"В настоящее время движение поездов до станции Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении", – говорится в сообщении.

Удары по железной дороге – что известно

Как сообщал УНИАН, после вчерашней ночной атаки врага в Броварском районе Киевской области обнаружили тела погибших людей на железнодорожной платформе.

Как пояснили железнодорожники, во время массированной комбинированной атаки российских оккупантов движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались.

Глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун заявил, что ночью на станции "Квитневая" люди не успели сесть на свой поезд из-за его задержки во время российской атаки. На данный момент известно о восьми погибших.

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