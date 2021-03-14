По словам генерала Назарова, такой план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ.

Во время оккупации Крымского полуострова в 2014 году подразделения ВСУ могли занять и удерживать крымские аэродромы и прочие стратегические объекты.

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Такое мнение в интервью «Крым.Реалии» высказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров. Он входил в состав военной делегации в Крым.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», – отметил Назаров.

По словам генерала, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ. Однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

«Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. «Все, давайте команду «отставить», всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем», – рассказал он.

Планы ВСУ по освобождению Крыма в 2014

Украинская армия зимой 2014 года готовила секретную операцию, чтобы сорвать аннексию Крыма Россией и защитить полуостров. В Крым собирались перебросить самые боеспособные подразделения ВДВ.

Когда подготовка операции стартовала, в Крыму на плановых военных учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева.

Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в 2014 году руководил штабом ВДВ Украины. В комментарии журналистам он рассказал, что операцию действительно готовили в феврале и планировали начать в начале марта.

Десантники должны были войти в Крым, занять позиции и усилить группировку ВСУ на полуострове.

Экс-глава Верховной Рады Украины, и. о. президента Украины (2014) Александр Турчинов считает, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. Бывший председатель Верховной Рады отметил, немало людей не понимают, что главной опасностью была полноценная континентальная война.

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Автор: Дмитрий Захаров