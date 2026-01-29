Российские оккупанты движутся в Украине медленнее, чем войска в Первой мировой, - BI

Аналитики оценили темпы продвижения россиян и сравнили их с продвижением в других военных действиях.

В прошлом году, когда Россия наступала, она продвигалась медленнее, чем это делали британцы и французы, наступая на немецкие войска в Первой мировой войне. Основная причина этого заключается в высокой насыщенности фронта дронами, пишет Business Insider.

Издание приводит анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о темпах продвижения России в течение последних двух лет. Аналитики Сет Г. Джонс и Райли Маккейб пришли к выводу, что даже во время самых ожесточенных наступательных кампаний российские темпы продвижения являются одними из самых медленных в современной войне.

В их оценке рассмотрены три основных наступательных действия России на передовой после захвата ею Авдеевки в феврале 2024 года.

"После захвата инициативы в 2024 году российские войска продвигались в среднем со скоростью от 15 до 70 метров в день в своих самых значительных наступательных операциях, что медленнее, чем почти любая крупная наступательная кампания в любой войне за последнее столетие", – пишут исследователи.

Они оценивали траектории движения армий и измерили расстояние между прошлыми и текущими боевыми действиями. Отмечается, что эти оценки опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Кремль в последние месяцы набирает значительную силу.

"Три наступательных направления – на Купянск на севере Украины и Покровск и Часов Яр на востоке – стали источником самых ожесточенных боев войны за последние два года. Российские войска на разных этапах 2025 года заявляли, что они захватили все три основных узла, хотя Украина утверждает, что она все еще сохраняет там боевое присутствие и оказывает сопротивление", – отметили аналитики.

При этом, по их выводам, даже в Покровске, где российские оккупанты продвигались быстрее всего, они захватывали примерно 70 метров территории в день, в общей сложности 50 километров. По оценкам Джонса и Маккейба, скорость продвижения россиян возле Купянска составляла 23 метра в день и 15 метров в день возле Часового Яра.

Исследователи пишут, что все три операции были медленнее жестокого пятимесячного французско-британского продвижения на Сомме во время Первой мировой войны, где союзники продвигались по немецкой территории в среднем на 80 метров в день.

"По сравнению с другими крупными общевойсковыми наступательными операциями в современной истории, недавние продвижения России "двигались лишь с долей темпа исторических кампаний", - добавили они.

Также Джонс и Маккейб сравнили темпы наступления современной России с темпами продвижения Советского Союза на Ленинградском фронте в 1943 году. Тогда, по их оценкам, советские войска продвигались в среднем на 1000 метров в день. А в битве под немецким лесом Белло в 1918 году американские войска продвигались на 410 метров в день.

Также исследователи подсчитали, что во время контрнаступления Украины в Харькове в 2022 году ВСУ продвигались со скоростью 7400 метров в день. А во время операции в Курской области они двигались со скоростью 1250 метров в день.

Почему Россия так медленно движется

По мнению исследователей, причиной медленного продвижения России является характер войны: "Изнурительный характер конфликта в значительной степени способствует защитникам, особенно с массовым внедрением дронов с видом от первого лица". Они отметили, что из-за перенасыщенности фронта беспилотниками движение транспортных средств затруднено в пределах не менее 15 километров от линии фронта.

В целом, по данным Джонса и Маккейба, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия захватила примерно 75 000 квадратных километров. Это, по их мнению, "категорически не соответствует цели Москвы покорить Украину военным путем".

Однако они добавили, что недавнее российское наступление на город Гуляйполе на юге Запорожской области было более успешным: с начала этого наступления в ноябре 2025 года Россия продвигается со средней скоростью 297 метров в день.

Однако на способности выдерживать наступление сказываются большие потери Москвы за последний год. По словам Джонса и Маккейба, количество смертей и ранений среди россиян на поле боя превысило количество смертей и ранений среди Украины в соотношении 2:1 или даже 2,5:1. Они приводят данные о 415 000 жертвах для армии оккупантов в 2015 году, что в среднем составляет почти 35 000 жертв в месяц.

Потери оккупантов

Как писал УНИАН, по оценкам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, ежедневные потери оккупантов уже достигли цифры в 1000-1100 человек.

По данным главнокомандующего, в 2026 году россияне планируют призвать на военную службу до 409 тысяч солдат, создав 11 дивизий. Однако, ВСУ удалось почти полгода удерживать численность врага на уровне 711 тысяч личного состава, несмотря на высокие темпы мобилизации россиян.

Добавим, что по оценкам СМИ, количество российских и украинских военнослужащих, которые погибли, были ранены или пропали без вести в течение почти четырех лет войны, к весне этого года может достичь двух миллионов. При этом уже на текущий момент российские оккупанты потеряли 1,2 миллиона человек. Потери украинской стороны, включая раненых и пропавших без вести, журналисты оценивают в 600 тысяч.

